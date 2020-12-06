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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 969970971972

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:02

  ingtrans написав:
  kreuz написав:30-го листопада СЕПав на річний проЗапас

А, кстати, как правильно СЭПить с учетом субсчета? Как указывать реквизиты при отправке?


в примечании платежа надо написать что пополняешь № субсчет (по номеру карты не прокатывает, но карту можно написать как бонус)
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:03

  ingtrans написав:
  kreuz написав:30-го листопада СЕПав на річний проЗапас

А, кстати, как правильно СЭПить с учетом субсчета? Как указывать реквизиты при отправке?

Вбиваете в счёт получателя ваш IBAN, а в назначении платежа указываете для зачисления на счёт : указываете свой субсчет в таком виде 26209924455847.400001.980
Востаннє редагувалось velvet в Сер 02 гру, 2020 22:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:08

  kreuz написав:
  proftpd66 написав:
  J написав:кто-нибудь пробовал 1-го числа пополнить Сепом старый прозапас.
Повышенная ставка получилась или пониженная на сумму пополнения?


надо за 1 день перед последним днем месяца, сеп или в кассе без разницы. так заявлено на гаряке и по личному опыту

30-го листопада СЕПав на річний проЗапас, нарахували одразу ж за 1 день (про що прийшла СМС 1-го грудня) за зниженою ставкою (5%), що підтверджує факт зарахування день у день, тому за грудень очікую вже за повною ставкою (13%) проценти.

Коли вони вже зроблять такий банкінг, щоб хоч депозити дивитися можна було...

Тобто якщо сепили б 1 грудня, то за грудень теж отримали б за повною ставкою.
Це питання коли, вже років 5 задають, а ніяк не зроблять.В екобанку на вкладці депозити написано готово на 26%
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:18

Таке можна перевіряти на малих сумах, а то не цей раз. До того ж, як зрозуміти, чи велика ставка працює чи мала, не чекати ж місяць? Де це видно, чи тільки почути можна в КЦ/відділенні?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:35

Re: Укргазбанк

панове, берет ли банк комиссию за снятие наличных через кассу с долларового Прозапаса?
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:02

  Andey написав:панове, берет ли банк комиссию за снятие наличных через кассу с долларового Прозапаса?

Нет
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:54

Не можу увійти в мобільний додаток

З різних смартфонів, зрізних номерів.
"Помилка мобільного додатку"
Хто знає, що там?
svmasha30
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:59

Re: Укргазбанк

З різних смартфонів, зрізних номерів.
"Помилка мобільного додатку"
Хто знає, що там?
Переустановить приложение пробовали?

У меня попросило ввести ПИН-код от одной из карт. После того, как ввел (процентов на 90 правильно), предложило изменить его путем отправки СМС на какие-то левые номера. Ну а затем и вовсе "Приложение заблокировано. Для разблокировки обратитесь в ближайшее отделение". Это УкрГаз.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:02

:roll: Кащей
На "Гарячу лінію" телефонувати, чи що? :(
Хтось з підтримки є на форумі?
Версія остання. Не переустановлювала поки. Це ж не один гаджт.
Думаю отримати відповідь від банку.
svmasha30
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