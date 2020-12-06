в примечании платежа надо написать что пополняешь № субсчет (по номеру карты не прокатывает, но карту можно написать как бонус)
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Додано: Сер 02 гру, 2020 18:02
в примечании платежа надо написать что пополняешь № субсчет (по номеру карты не прокатывает, но карту можно написать как бонус)
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Сер 02 гру, 2020 18:03
Вбиваете в счёт получателя ваш IBAN, а в назначении платежа указываете для зачисления на счёт : указываете свой субсчет в таком виде 26209924455847.400001.980
Востаннє редагувалось velvet в Сер 02 гру, 2020 22:54, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Сер 02 гру, 2020 18:08
Тобто якщо сепили б 1 грудня, то за грудень теж отримали б за повною ставкою.
Це питання коли, вже років 5 задають, а ніяк не зроблять.В екобанку на вкладці депозити написано готово на 26%
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:18
Таке можна перевіряти на малих сумах, а то не цей раз. До того ж, як зрозуміти, чи велика ставка працює чи мала, не чекати ж місяць? Де це видно, чи тільки почути можна в КЦ/відділенні?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:35
Re: Укргазбанк
панове, берет ли банк комиссию за снятие наличных через кассу с долларового Прозапаса?
Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:02
Нет
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:54
Не можу увійти в мобільний додаток
З різних смартфонів, зрізних номерів.
"Помилка мобільного додатку"
Хто знає, що там?
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:59
Re: Укргазбанк
Переустановить приложение пробовали?
У меня попросило ввести ПИН-код от одной из карт. После того, как ввел (процентов на 90 правильно), предложило изменить его путем отправки СМС на какие-то левые номера. Ну а затем и вовсе "Приложение заблокировано. Для разблокировки обратитесь в ближайшее отделение". Это УкрГаз.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Додано: Пон 07 гру, 2020 14:02
Кащей
На "Гарячу лінію" телефонувати, чи що?
Хтось з підтримки є на форумі?
Версія остання. Не переустановлювала поки. Це ж не один гаджт.
Думаю отримати відповідь від банку.
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