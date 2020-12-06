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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 970971972973

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:08

  Кащей написав:
З різних смартфонів, зрізних номерів.
"Помилка мобільного додатку"
Хто знає, що там?
Переустановить приложение пробовали?

У меня попросило ввести ПИН-код от одной из карт. После того, как ввел (процентов на 90 правильно), предложило изменить его путем отправки СМС на какие-то левые номера. Ну а затем и вовсе "Приложение заблокировано. Для разблокировки обратитесь в ближайшее отделение". Это УкрГаз.


У них эти глюки часто.
Я ввел не верный ПИН от виртуальной карты.

у меня решилось удалением приложения (или удалить все данные в приложении в андроиде) и зайти заново.

и на тот номер отправил новый пин и номер карты, ни хрена не поменялось.

у них депозиты меньше про-запас, они занимаются безопасность. Я ввел верный ПИН у меня прошло. Если Вы ввели не верный, то косяк с вашей стороны.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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  #<1 ... 970971972973
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