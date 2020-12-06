Кащей написав:Переустановить приложение пробовали?З різних смартфонів, зрізних номерів.
"Помилка мобільного додатку"
Хто знає, що там?
У меня попросило ввести ПИН-код от одной из карт. После того, как ввел (процентов на 90 правильно), предложило изменить его путем отправки СМС на какие-то левые номера. Ну а затем и вовсе "Приложение заблокировано. Для разблокировки обратитесь в ближайшее отделение". Это УкрГаз.
У них эти глюки часто.
Я ввел не верный ПИН от виртуальной карты.
у меня решилось удалением приложения (или удалить все данные в приложении в андроиде) и зайти заново.
и на тот номер отправил новый пин и номер карты, ни хрена не поменялось.
у них депозиты меньше про-запас, они занимаются безопасность. Я ввел верный ПИН у меня прошло. Если Вы ввели не верный, то косяк с вашей стороны.