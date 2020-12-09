З різних смартфонів, зрізних номерів. "Помилка мобільного додатку" Хто знає, що там?
Переустановить приложение пробовали?
У меня попросило ввести ПИН-код от одной из карт. После того, как ввел (процентов на 90 правильно), предложило изменить его путем отправки СМС на какие-то левые номера. Ну а затем и вовсе "Приложение заблокировано. Для разблокировки обратитесь в ближайшее отделение". Это УкрГаз.
У них эти глюки часто. Я ввел не верный ПИН от виртуальной карты.
у меня решилось удалением приложения (или удалить все данные в приложении в андроиде) и зайти заново.
и на тот номер отправил новый пин и номер карты, ни хрена не поменялось.
у них депозиты меньше про-запас, они занимаются безопасность. Я ввел верный ПИН у меня прошло. Если Вы ввели не верный, то косяк с вашей стороны.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Подскажите, плз, виртуальный прозапас = то же, что и пластик годового прозапаса? Ограничений по количеству вирт. прозапасов нет (напр. 5/10/20)? СЭП входящий бесплатно? Исходящий вроде был бесплатно. Исходящий П2П (если тянуть др. банком) - будет комис?
ЗЫ тарифов с телефона не нашёл, плохо искал, наверное.