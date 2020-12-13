З різних смартфонів, зрізних номерів. "Помилка мобільного додатку" Хто знає, що там?
Переустановить приложение пробовали?
У меня попросило ввести ПИН-код от одной из карт. После того, как ввел (процентов на 90 правильно), предложило изменить его путем отправки СМС на какие-то левые номера. Ну а затем и вовсе "Приложение заблокировано. Для разблокировки обратитесь в ближайшее отделение". Это УкрГаз.
У них эти глюки часто. Я ввел не верный ПИН от виртуальной карты.
у меня решилось удалением приложения (или удалить все данные в приложении в андроиде) и зайти заново.
и на тот номер отправил новый пин и номер карты, ни хрена не поменялось.
у них депозиты меньше про-запас, они занимаются безопасность. Я ввел верный ПИН у меня прошло. Если Вы ввели не верный, то косяк с вашей стороны.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Подскажите, плз, виртуальный прозапас = то же, что и пластик годового прозапаса? Ограничений по количеству вирт. прозапасов нет? СЭП входящий бесплатно? Исходящий вроде был бесплатно. Исходящий П2П (если тянуть др. банком) - будет комис?
2.2."Зарахування коштів з рахунків відкритих у інших банках на Рахунок у гривні Входить до вартості п.2"
2.5.2. Переказ грошових коштів з платіжної картки на інші платіжні картки та на рахунки за довільними реквізитами, без ПДВ: г) з Рахунку в національній валюті за довільними реквізитами в межах України на рахунки, що відкриті в Банку (в т.ч. власні рахунки клієнта), за виключенням викладеного в пп. в) п.2.5.2., або на рахунки, що відкриті в інших банках за допомогою мобільного/інтернет-банкінгу банку («Екобанк») Входить до вартості п.2
Исходящий п2п (тянуть др. банком) с комисией:
5. Переказ грошових коштів з платіжної картки на інші платіжні картки та на рахунки за довільними реквізитами , без ПДВ: 5.1. за рахунок власних коштів з платіжної картки на інші платіжні картки: а) через банкомати, мобільний додаток або інтернет банкінг АБ "УКРГАЗБАНК" 5,00грн б) з використанням банкоматів, терміналів самообслуговування, сервісів інших банків/фінансових установ 0,5%+5,00грн
dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, виртуальный прозапас = то же, что и пластик годового прозапаса? Ограничений по количеству вирт. прозапасов нет? СЭП входящий бесплатно? Исходящий вроде был бесплатно. Исходящий П2П (если тянуть др. банком) - будет комис?
2.2."Зарахування коштів з рахунків відкритих у інших банках на Рахунок у гривні Входить до вартості п.2"
2.5.2. Переказ грошових коштів з платіжної картки на інші платіжні картки та на рахунки за довільними реквізитами, без ПДВ: г) з Рахунку в національній валюті за довільними реквізитами в межах України на рахунки, що відкриті в Банку (в т.ч. власні рахунки клієнта), за виключенням викладеного в пп. в) п.2.5.2., або на рахунки, що відкриті в інших банках за допомогою мобільного/інтернет-банкінгу банку («Екобанк») Входить до вартості п.2
Исходящий п2п (тянуть др. банком) с комисией:
5. Переказ грошових коштів з платіжної картки на інші платіжні картки та на рахунки за довільними реквізитами , без ПДВ: 5.1. за рахунок власних коштів з платіжної картки на інші платіжні картки: а) через банкомати, мобільний додаток або інтернет банкінг АБ "УКРГАЗБАНК" 5,00грн б) з використанням банкоматів, терміналів самообслуговування, сервісів інших банків/фінансових установ 0,5%+5,00грн
а если мне с другого банка пополнять карточку Газа, будет коммисия за вход?