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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 970971972973

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:08

  Кащей написав:
З різних смартфонів, зрізних номерів.
"Помилка мобільного додатку"
Хто знає, що там?
Переустановить приложение пробовали?

У меня попросило ввести ПИН-код от одной из карт. После того, как ввел (процентов на 90 правильно), предложило изменить его путем отправки СМС на какие-то левые номера. Ну а затем и вовсе "Приложение заблокировано. Для разблокировки обратитесь в ближайшее отделение". Это УкрГаз.


У них эти глюки часто.
Я ввел не верный ПИН от виртуальной карты.

у меня решилось удалением приложения (или удалить все данные в приложении в андроиде) и зайти заново.

и на тот номер отправил новый пин и номер карты, ни хрена не поменялось.

у них депозиты меньше про-запас, они занимаются безопасность. Я ввел верный ПИН у меня прошло. Если Вы ввели не верный, то косяк с вашей стороны.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:17

Передзвонила. Увійшла за пін-кодом картки.
Важкий додаток
svmasha30
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 03:37

кто покупал в газ мясе Акции в гривне?
Центер Энерго
Турбо-Атом

лучше универом?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:11

Re: Укргазбанк

Як клієнту Укргазбанку придбати облігації внутрішньої державної позики?
Які умови банку для фізичних осіб?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:53

Подскажите, плз, виртуальный прозапас = то же, что и пластик годового прозапаса?
Ограничений по количеству вирт. прозапасов нет?
СЭП входящий бесплатно? Исходящий вроде был бесплатно.
Исходящий П2П (если тянуть др. банком) - будет комис?

UPD тарифы нашёл:
https://www.ukrgasbank.com/private/card ... s/tariffs/
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... 22020.xlsx

СЭП входящий/исходящий бесплатно:
2.2."Зарахування коштів з рахунків відкритих у інших банках
на Рахунок у гривні
Входить до вартості п.2"

2.5.2. Переказ грошових коштів з платіжної картки на інші платіжні картки та на рахунки за довільними реквізитами, без ПДВ:
г) з Рахунку в національній валюті за довільними реквізитами в межах України на рахунки, що відкриті в Банку (в т.ч. власні рахунки клієнта), за виключенням викладеного в пп. в) п.2.5.2., або на рахунки, що відкриті в інших банках за допомогою мобільного/інтернет-банкінгу банку («Екобанк») Входить до вартості п.2


Исходящий п2п (тянуть др. банком) с комисией:
5. Переказ грошових коштів з платіжної картки на інші платіжні картки та на рахунки за довільними реквізитами , без ПДВ:
5.1. за рахунок власних коштів з платіжної картки на інші платіжні картки:
а) через банкомати, мобільний додаток або інтернет банкінг АБ "УКРГАЗБАНК" 5,00грн
б) з використанням банкоматів, терміналів самообслуговування, сервісів інших банків/фінансових установ 0,5%+5,00грн
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:53

  dr_morgenstern написав:,
Ограничений по количеству вирт. прозапасов нет?
,

они говорят что есть
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:45

  dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, виртуальный прозапас = то же, что и пластик годового прозапаса?
Ограничений по количеству вирт. прозапасов нет?
СЭП входящий бесплатно? Исходящий вроде был бесплатно.
Исходящий П2П (если тянуть др. банком) - будет комис?

UPD тарифы нашёл:
https://www.ukrgasbank.com/private/card ... s/tariffs/
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... 22020.xlsx

СЭП входящий/исходящий бесплатно:
2.2."Зарахування коштів з рахунків відкритих у інших банках
на Рахунок у гривні
Входить до вартості п.2"

2.5.2. Переказ грошових коштів з платіжної картки на інші платіжні картки та на рахунки за довільними реквізитами, без ПДВ:
г) з Рахунку в національній валюті за довільними реквізитами в межах України на рахунки, що відкриті в Банку (в т.ч. власні рахунки клієнта), за виключенням викладеного в пп. в) п.2.5.2., або на рахунки, що відкриті в інших банках за допомогою мобільного/інтернет-банкінгу банку («Екобанк») Входить до вартості п.2


Исходящий п2п (тянуть др. банком) с комисией:
5. Переказ грошових коштів з платіжної картки на інші платіжні картки та на рахунки за довільними реквізитами , без ПДВ:
5.1. за рахунок власних коштів з платіжної картки на інші платіжні картки:
а) через банкомати, мобільний додаток або інтернет банкінг АБ "УКРГАЗБАНК" 5,00грн
б) з використанням банкоматів, терміналів самообслуговування, сервісів інших банків/фінансових установ 0,5%+5,00грн

а если мне с другого банка пополнять карточку Газа, будет коммисия за вход?
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:48

Re: Укргазбанк

Нет
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:25

А без смартфона можно нормально пользоваться Запасом?
sergia
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