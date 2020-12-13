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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 971972973974

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:24

  Квесторе_поверніться написав:
  sergia написав:А без смартфона можно нормально пользоваться Запасом?

Кажуть емулятор на комп можна поставити і інсталювати екобанк для фізиків.
Не юзав.
Може знавці повідають?

Емулятором інколи користуюся, як віхід з становища. Але хочеться знати, чи веб-версія дає повноцінне користування банком, чи вона "обрізана" як в А-Банку?
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:05

  sergia написав:А без смартфона можно нормально пользоваться Запасом?

Окресліть вимоги. Для обміну валют та СЕП потрібен Екобанк. Для решти можна обійтися без нього.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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