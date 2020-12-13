Емулятором інколи користуюся, як віхід з становища. Але хочеться знати, чи веб-версія дає повноцінне користування банком, чи вона "обрізана" як в А-Банку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 18:24
Емулятором інколи користуюся, як віхід з становища. Але хочеться знати, чи веб-версія дає повноцінне користування банком, чи вона "обрізана" як в А-Банку?
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:05
Окресліть вимоги. Для обміну валют та СЕП потрібен Екобанк. Для решти можна обійтися без нього.
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