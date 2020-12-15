Емулятором інколи користуюся, як віхід з становища. Але хочеться знати, чи веб-версія дає повноцінне користування банком, чи вона "обрізана" як в А-Банку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 18:24
Емулятором інколи користуюся, як віхід з становища. Але хочеться знати, чи веб-версія дає повноцінне користування банком, чи вона "обрізана" як в А-Банку?
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:05
Окресліть вимоги. Для обміну валют та СЕП потрібен Екобанк. Для решти можна обійтися без нього.
Як такої тут веб-версії немає. Малось на увазі, що для поповнення/розрахунків/зняття (наприклад валюти) Екобанк не потрібен. Якщо Вам потрібен обмін та гнучкий вихід у гривні, то треба ставити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:00
Re: Укргазбанк
можно ли пополнять физическую карту прозапас по номеру карты через п2п
где открывать виртуальные прозапасы какое приложение?
КБ за открытие карты
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:31
Можно, но лучше по СЭП
Экобанк
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 15 гру, 2020 20:01
Помню тут возникали вопросы по плате за неактивный счёт.
В общих тарифах по картам сейчас это сформулировано так:
9.Комісія за розрахункове обслуговування неактивного(7) карткового рахунку та оформлення документів під час такого обслуговування,без ПДВ 50 грн.
"7 - Рахунок, по якому не проводилися операції із зарахування або списання коштів (за виключенням зарахування нарахованих на залишки за Рахунком процентів, нарахування та списання комісій за Рахунком) протягом періоду:
- 36 місяців для рахунків, відкритих на умовах ТП ""Pro-Запас+"" (з 04.12.2020), ТП ""Кредитна картка"" ;
- 12 місяців для рахунків, відкритих на умовах інших тарифних планів.
Комісія утримується договірним списанням починаючи з:
- 37-го місяця відсутності активності для рахунків, відкритих на умовах ТП ""Pro-Запас+"", ТП ""Кредитна картка"" ;
- 13-го місяця відсутності активності для рахунків, відкритих на умовах інших тарифних планів.
Якщо залишок на Рахунку менше встановленого розміру комісії, комісія встановлюється в розмірі залишку на даному Рахунку.
Комісія не застосовується до рахунків, відкритих для зарахування депозиту та процентів за діючим депозитним договором та до рахунків, які обслуговуються за умовами ТП «Пенсійна/Соціальна картка»."
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 15 гру, 2020 23:29
Re: Укргазбанк
А наличкой можно как-то пополнять карточку без комиссии, кроме касс банка?
Додано: Вів 15 гру, 2020 23:30
Re: Укргазбанк
була, колись тут працював
ще якийсь ЕкоБум придумали
дурдом, не мають де грішів витрачати )
нема на них шевченка
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 16 гру, 2020 10:32
Re: Укргазбанк
А СЕП в Газмясі безкоштовні?
Додано: Сер 16 гру, 2020 10:48
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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