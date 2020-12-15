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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 972973974975

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:28

  Investor_K написав:Можно ли перечислить гривну с другого банка прямо на гривневый прозапас?

Да
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:29

Re: Укргазбанк

комиссия?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:29

  Investor_K написав:комиссия?

Нет
IDAN
 
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З нами з: 01.03.17
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:29

  Investor_K написав:комиссия?

Ні, принаймні на вході точно.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:13

Re: Укргазбанк

Если человек перечисляет на свой счет в Укргаз с своего счета другого банка 200000 грн- финмониторинг пропустит? Или надо играться по 4999?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлень: 5961
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 527 раз.
 
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  #<1 ... 972973974975
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