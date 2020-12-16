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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 972973974975

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:28

  Investor_K написав:Можно ли перечислить гривну с другого банка прямо на гривневый прозапас?

Да
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:29

Re: Укргазбанк

комиссия?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:29

  Investor_K написав:комиссия?

Нет
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:29

  Investor_K написав:комиссия?

Ні, принаймні на вході точно.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:13

Re: Укргазбанк

Если человек перечисляет на свой счет в Укргаз с своего счета другого банка 200000 грн- финмониторинг пропустит? Или надо играться по 4999?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:31

  Investor_K написав:Если человек перечисляет на свой счет в Укргаз с своего счета другого банка 200000 грн- финмониторинг пропустит? Или надо играться по 4999?

Играться точно не стоит. Как раз много таких мелких сумм может вызвать вопросы,т.к. будет считаться дроблением.
Лучше одной суммой завести, ну или двумя. В принципе такой перевод со своего же счёта не должен вызвать у Укргаза вопросов. В назначении платежа только укажите, что перевод личных средств со своего счета в другом банке, т.к. некоторые банки отправляют платежи через транзитник и Укргаз не увидит кто был плательщик.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:35

  Investor_K написав:Если человек перечисляет на свой счет в Укргаз с своего счета другого банка 200000 грн- финмониторинг пропустит? Или надо играться по 4999?

Якраз пару тижнів як нічого не питає після таких заносів ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:58

Re: Укргазбанк

  velvet написав:Субсчет можно узнать в отделении, звонком в КЦ, в Вайбере.

и как их найти в вайбере?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 00:09

В очередной раз не могу не продать, не купить валюту в 23:00. И сейчас не могу в 1 доллар и 1 евро. В прошлый раз смог только в 00:40.

Они делают технические изменения в рабочей программе!

Сейчас ЕКО приложение безальтернативное. Если бы была альтернатива аналогичная, то я бы сразу ушел от сюда.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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