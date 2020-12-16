Да
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:28
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:29
Re: Укргазбанк
комиссия?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:29
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Сер 16 гру, 2020 15:13
Re: Укргазбанк
Если человек перечисляет на свой счет в Укргаз с своего счета другого банка 200000 грн- финмониторинг пропустит? Или надо играться по 4999?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 16 гру, 2020 16:31
Играться точно не стоит. Как раз много таких мелких сумм может вызвать вопросы,т.к. будет считаться дроблением.
Лучше одной суммой завести, ну или двумя. В принципе такой перевод со своего же счёта не должен вызвать у Укргаза вопросов. В назначении платежа только укажите, что перевод личных средств со своего счета в другом банке, т.к. некоторые банки отправляют платежи через транзитник и Укргаз не увидит кто был плательщик.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Сер 16 гру, 2020 23:35
Якраз пару тижнів як нічого не питає після таких заносів ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Сер 16 гру, 2020 23:58
Re: Укргазбанк
КБ за открытие карты
Додано: Чет 17 гру, 2020 00:09
В очередной раз не могу не продать, не купить валюту в 23:00. И сейчас не могу в 1 доллар и 1 евро. В прошлый раз смог только в 00:40.
Они делают технические изменения в рабочей программе!
Сейчас ЕКО приложение безальтернативное. Если бы была альтернатива аналогичная, то я бы сразу ушел от сюда.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Зараз переглядають цей форум: Adast, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|