velvet написав:Субсчет можно узнать в отделении, звонком в КЦ, в Вайбере.
и как их найти в вайбере?
Той ЕКО-банк безперспективняк (відповідають навіть гірше за ОТР, де почекати годину є за норму), раджу натомість телефонувати в КЦ або у відділення, довіреним менеджерам. У телефонному режимі IBAN не дуже комфортно взнавати, але можна, нещодавно з дружиною так і робили. Не забувайте про перевірку IBAN на сайті НБУ (https://bank.gov.ua/ua/iban) та про наведення субрахунку в призначенні платежу.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
sergia написав:Хочу открыть Прозапас. А все реквизиты моего счета будут в интернет-банкинге или какие-то данные нужно просить что-бы в отделении распечатали для меня?
Вам потрібно знати IBAN та номер субрахунку для призначення платежу.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):