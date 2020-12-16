RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 973974975976

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:14

  wtf написав:
  velvet написав:Субсчет можно узнать в отделении, звонком в КЦ, в Вайбере.

и как их найти в вайбере?

Той ЕКО-банк безперспективняк (відповідають навіть гірше за ОТР, де почекати годину є за норму), раджу натомість телефонувати в КЦ або у відділення, довіреним менеджерам. У телефонному режимі IBAN не дуже комфортно взнавати, але можна, нещодавно з дружиною так і робили. Не забувайте про перевірку IBAN на сайті НБУ (https://bank.gov.ua/ua/iban) та про наведення субрахунку в призначенні платежу.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2700
З нами з: 10.12.07
Подякував: 145 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:39

Re: Укргазбанк

Хочу открыть Прозапас. А все реквизиты моего счета будут в интернет-банкинге или какие-то данные нужно просить что-бы в отделении распечатали для меня?
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 14.12.20
Подякував: 25 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:52

  sergia написав:Хочу открыть Прозапас. А все реквизиты моего счета будут в интернет-банкинге или какие-то данные нужно просить что-бы в отделении распечатали для меня?

Вам потрібно знати IBAN та номер субрахунку для призначення платежу.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2700
З нами з: 10.12.07
Подякував: 145 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 973974975976
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, Інкогніто, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9753)
17.12.2020 11:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.