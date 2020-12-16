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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 973974975976

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:14

  wtf написав:
  velvet написав:Субсчет можно узнать в отделении, звонком в КЦ, в Вайбере.

и как их найти в вайбере?

Той ЕКО-банк безперспективняк (відповідають навіть гірше за ОТР, де почекати годину є за норму), раджу натомість телефонувати в КЦ або у відділення, довіреним менеджерам. У телефонному режимі IBAN не дуже комфортно взнавати, але можна, нещодавно з дружиною так і робили. Не забувайте про перевірку IBAN на сайті НБУ (https://bank.gov.ua/ua/iban) та про наведення субрахунку в призначенні платежу.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:39

Re: Укргазбанк

Хочу открыть Прозапас. А все реквизиты моего счета будут в интернет-банкинге или какие-то данные нужно просить что-бы в отделении распечатали для меня?
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:52

  sergia написав:Хочу открыть Прозапас. А все реквизиты моего счета будут в интернет-банкинге или какие-то данные нужно просить что-бы в отделении распечатали для меня?

Вам потрібно знати IBAN та номер субрахунку для призначення платежу.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:39

  kreuz написав:
  sergia написав:Хочу открыть Прозапас. А все реквизиты моего счета будут в интернет-банкинге или какие-то данные нужно просить что-бы в отделении распечатали для меня?

Вам потрібно знати IBAN та номер субрахунку для призначення платежу.

Буквально 2 часа назад открывал виртуальный Прозапас. В приложение пришел пуш со счетом и субсчетом. Уже отправил и получил СЭП на эту карту.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:10

  wtf написав:
  velvet написав:Субсчет можно узнать в отделении, звонком в КЦ, в Вайбере.

и как их найти в вайбере?

Рекомендую Екобанк в Viber: www.viber.com/ecobank
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:13

  ingtrans написав:
  kreuz написав:
  sergia написав:Хочу открыть Прозапас. А все реквизиты моего счета будут в интернет-банкинге или какие-то данные нужно просить что-бы в отделении распечатали для меня?

Вам потрібно знати IBAN та номер субрахунку для призначення платежу.

Буквально 2 часа назад открывал виртуальный Прозапас. В приложение пришел пуш со счетом и субсчетом. Уже отправил и получил СЭП на эту карту.

Это тот который о подключении смс приходит или какой-то другой?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:18

  kreuz написав:
  wtf написав:
  velvet написав:Субсчет можно узнать в отделении, звонком в КЦ, в Вайбере.

и как их найти в вайбере?

Той ЕКО-банк безперспективняк (відповідають навіть гірше за ОТР, де почекати годину є за норму), раджу натомість телефонувати в КЦ або у відділення, довіреним менеджерам. У телефонному режимі IBAN не дуже комфортно взнавати, але можна, нещодавно з дружиною так і робили. Не забувайте про перевірку IBAN на сайті НБУ (https://bank.gov.ua/ua/iban) та про наведення субрахунку в призначенні платежу.

Мені зазвичай швидко відповідають, може тому що мене зарахували колись до віпів, навіть самі в Вайбері повідомлення слали
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:27

Re: Укргазбанк

  velvet написав:Рекомендую Екобанк в Viber: www.viber.com/ecobank

This account does not exist or has been removed
и поиском по чатам не находит
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:35

  velvet написав:
  ingtrans написав:Буквально 2 часа назад открывал виртуальный Прозапас. В приложение пришел пуш со счетом и субсчетом. Уже отправил и получил СЭП на эту карту.

Это тот который о подключении смс приходит или какой-то другой?

Да, пуш об активации СМС-информирования.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:40

wtf
лс
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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