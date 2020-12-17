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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 974975976977

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:10

может кто-то подтвердить что:
  vitaliian написав:Конкорд и Укргаз установили лимит на продажу валюты 150 тыс грн/день , слить можно любую сумму, чтобы конвертировать 100к надо иметь 19 карточек разных банков либо 19 физ.лиц чтобы все делать в одном.


P.S. Гарячка не подтвердила
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:22

если подтверждено, это для физиков или для юриков?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:28

  J написав:может кто-то подтвердить что:
  vitaliian написав:Конкорд и Укргаз установили лимит на продажу валюты 150 тыс грн/день , слить можно любую сумму, чтобы конвертировать 100к надо иметь 19 карточек разных банков либо 19 физ.лиц чтобы все делать в одном.


P.S. Гарячка не подтвердила


если подтвердила, то есть:
Банк Львов
Рада
ОТП
Ощад на покупку евро.
Эксим на продажу евро

покупает с межбанка для физика:
Про Кредит.
Банк Львов заявлено, не проверял
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:46

Укргазбанк

J написав:может кто-то подтвердить что:
  vitaliian написав:Конкорд и Укргаз установили лимит на продажу валюты 150 тыс грн/день , слить можно любую сумму, чтобы конвертировать 100к надо иметь 19 карточек разных банков либо 19 физ.лиц чтобы все делать в одном.


P.S. Гарячка не подтвердила
По состоянию на вчера по УкрГазу - враньё.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:56

  alter написав:
J написав:может кто-то подтвердить что:
  vitaliian написав:Конкорд и Укргаз установили лимит на продажу валюты 150 тыс грн/день , слить можно любую сумму, чтобы конвертировать 100к надо иметь 19 карточек разных банков либо 19 физ.лиц чтобы все делать в одном.


P.S. Гарячка не подтвердила
По состоянию на вчера по УкрГазу - враньё.

Главное лимиты по картам на валютообмен в экобанке не забывать поднимать
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:58

Re: Укргазбанк

а у них веб-банкинг как-то активировать нужно? Счет открыл, но в веб-версии неактивен мой телефон.
sergia
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  #<1 ... 974975976977
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