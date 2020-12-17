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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 гру, 2020 15:10
может кто-то подтвердить что:
vitaliian написав:
Конкорд и Укргаз установили лимит на продажу валюты 150 тыс грн/день , слить можно любую сумму, чтобы конвертировать 100к надо иметь 19 карточек разных банков либо 19 физ.лиц чтобы все делать в одном.
P.S. Гарячка не подтвердила
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J
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Додано: Чет 17 гру, 2020 17:22
если подтверждено, это для физиков или для юриков?
Номер SIP
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Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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proftpd66
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Додано: Чет 17 гру, 2020 17:28
J написав:
может кто-то подтвердить что:
vitaliian написав:
Конкорд и Укргаз установили лимит на продажу валюты 150 тыс грн/день , слить можно любую сумму, чтобы конвертировать 100к надо иметь 19 карточек разных банков либо 19 физ.лиц чтобы все делать в одном.
P.S. Гарячка не подтвердила
если подтвердила, то есть:
Банк Львов
Рада
ОТП
Ощад на покупку евро.
Эксим на продажу евро
покупает с межбанка для физика:
Про Кредит.
Банк Львов заявлено, не проверял
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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Додано: Чет 17 гру, 2020 17:46
J написав:
может кто-то подтвердить что:
vitaliian написав:
Конкорд и Укргаз установили лимит на продажу валюты 150 тыс грн/день , слить можно любую сумму, чтобы конвертировать 100к надо иметь 19 карточек разных банков либо 19 физ.лиц чтобы все делать в одном.
P.S. Гарячка не подтвердила
По состоянию на вчера по УкрГазу - враньё.
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alter
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Додано: Чет 17 гру, 2020 17:56
alter написав: J написав:
может кто-то подтвердить что:
vitaliian написав:
Конкорд и Укргаз установили лимит на продажу валюты 150 тыс грн/день , слить можно любую сумму, чтобы конвертировать 100к надо иметь 19 карточек разных банков либо 19 физ.лиц чтобы все делать в одном.
P.S. Гарячка не подтвердила
По состоянию на вчера по УкрГазу - враньё.
Главное лимиты по картам на валютообмен в экобанке не забывать поднимать
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Чет 17 гру, 2020 17:58
а у них веб-банкинг как-то активировать нужно? Счет открыл, но в веб-версии неактивен мой телефон.
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sergia
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Додано: Чет 17 гру, 2020 18:27
velvet написав: alter написав:
]По состоянию на вчера по УкрГазу - враньё.
Главное лимиты по картам на валютообмен в экобанке не забывать поднимать
лимиты открыты, наверное все покупают евро и банке не хватает ликвидности. И в конце дня, кто-то, очень умный в ручном режиме запрещает обмен.
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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proftpd66
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Додано: Чет 17 гру, 2020 18:46
proftpd66 написав:
наверное все покупают евро
а зачем его покупать ?
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J
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Додано: Чет 17 гру, 2020 19:28
J написав: proftpd66 написав:
наверное все покупают евро
а зачем его покупать ?
Индекс доллара два дня в подряд накрылся
Евро модно было бы купит по 28.5 летом , или в корону по 29.9. или до короны по 26.7
И сейчас не продать по 34.20
24-35% годовых. Зачем брать депозит по 6%?
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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proftpd66
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