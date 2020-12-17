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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 975976977978

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:48

Идя в Укргаз помните - там такая шара для персонала. все требования по ковиду соблюдают - три раз на день дезинфекция, пускают не более 5-7 челов в отделение одновременно.
Я очереди ждал минут 30 и то только в кассу - реально из трех касс "работала" только одна , остальние 2 кассира дрочили мобилки и задумивались как купить хек подешевле в зарплату.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:49

  proftpd66 написав:
  J написав:
  proftpd66 написав: наверное все покупают евро

а зачем его покупать ?



Индекс доллара два дня в подряд накрылся :)

Евро модно было бы купит по 28.5 летом , или в корону по 29.9. или до короны по 26.7

И сейчас не продать по 34.20

24-35% годовых. Зачем брать депозит по 6%?

Евро бесконечно дорожать не может кто не вовремя зайдет может выйти с минусом...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:17

  vitaliian написав:Евро бесконечно дорожать не может кто не вовремя зайдет может выйти с минусом...


можно купить индекс DAX или акции в евро, если евро упадет. Сейчас рост евро сдерживает роcт DAX. Если был DAX упал не много хотя бы, то евро было бы уже 1.26

https://www.investing.com/indices/germany-30
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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  #<1 ... 975976977978
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