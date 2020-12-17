Идя в Укргаз помните - там такая шара для персонала. все требования по ковиду соблюдают - три раз на день дезинфекция, пускают не более 5-7 челов в отделение одновременно. Я очереди ждал минут 30 и то только в кассу - реально из трех касс "работала" только одна , остальние 2 кассира дрочили мобилки и задумивались как купить хек подешевле в зарплату.
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попробовал утром отправить тестовый платеж на 300 грн на свой Ибан в другой банк через приложение екобанк ( платеж по реквизитам) ..до сих пор Статус : платіж в оборобці... это нормально тут или нужно драконить горячку ?
lincoln2 написав:попробовал утром отправить тестовый платеж на 300 грн на свой Ибан в другой банк через приложение екобанк ( платеж по реквизитам) ..до сих пор Статус : платіж в оборобці... это нормально тут или нужно драконить горячку ?
lincoln2 написав:попробовал утром отправить тестовый платеж на 300 грн на свой Ибан в другой банк через приложение екобанк ( платеж по реквизитам) ..до сих пор Статус : платіж в оборобці... это нормально тут или нужно драконить горячку ?
Правильно отправляли, с указанием субсчета?
я с екобанка отправлял , на прямой счет в Прокредите...я , не верно сделал ? ...насколько понял ,пополнение своего Прозапаса с другого банка через субсчет идет ..
lincoln2 написав:попробовал утром отправить тестовый платеж на 300 грн на свой Ибан в другой банк через приложение екобанк ( платеж по реквизитам) ..до сих пор Статус : платіж в оборобці... это нормально тут или нужно драконить горячку ?
Правильно отправляли, с указанием субсчета?
я с екобанка отправлял , на прямой счет в Прокредите...я , не верно сделал ? ...насколько понял ,пополнение своего Прозапаса с другого банка через субсчет идет ..
Теперь обслуживаем карты крупнейшей в мире платежной системы UnionPay
Владельцы карт одной из крупнейших мировых платежных систем UnionPay International теперь могут использовать их в сети УКРГАЗБАНКА. Во всех точках, где установлены терминалы банка, можно рассчитываться картами UnionPay. Также к услугам владельцев этих карт и снятие средств в банкоматах по всей территории Украины
Я хотел открыть UnionPay Prepaid в США. Снятие в банкомате 3%, если другая валюта 5%. Если платить другой валютой, то 5%
А Master без конской коммисии. И вообще без коммисси .
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.