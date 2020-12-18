Приватбанк ще має UnionPay
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:40
Re: Укргазбанк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:19
Re: Укргазбанк
Ньансы по ПроЗапасу для вновь обращенных.
1. "повышенная ставкая (10%)", будет если деньги числились на карте с 1 по последний день месяца (например в январе это минимум с 16:00 1.01.2021 по 9:00 1.02.2021). Т.е. если вы например открыли Прозпас в середине месяца, то повышенной ставки вам не видать (будет только 5%).
2. Сумма по которой считается "повышенная ставка" берется на 17:00 пн-чт и на 16:00 в пятницу.
3. Веб версия банкинга (с компа) не работает и кнопка на главной странице сайта - фейк.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:23
Re: Укргазбанк
А комиссия при обналичивании?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:25
Re: Укргазбанк
Где-то тут выше писали, что это не так. Сумма, залитая при открытии, идет по повышенной ставке, но я пока не проверял.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:43
Re: Укргазбанк
не вижу от них особого смысла поскольку нет их интеграции с китайскими сервисами вроде mi pay
если допустим купить новейший китайский браслет mi band 5 nfc то в него можно добавить только карту китайского банка
КБ за открытие карты
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