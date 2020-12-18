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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 977978979980>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:40

Re: Укргазбанк

  proftpd66 написав:Я хотел открыть UnionPay


Приватбанк ще має UnionPay
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:19

Re: Укргазбанк

Ньансы по ПроЗапасу для вновь обращенных.
1. "повышенная ставкая (10%)", будет если деньги числились на карте с 1 по последний день месяца (например в январе это минимум с 16:00 1.01.2021 по 9:00 1.02.2021). Т.е. если вы например открыли Прозпас в середине месяца, то повышенной ставки вам не видать (будет только 5%).
2. Сумма по которой считается "повышенная ставка" берется на 17:00 пн-чт и на 16:00 в пятницу.
3. Веб версия банкинга (с компа) не работает и кнопка на главной странице сайта - фейк.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:23

Re: Укргазбанк

А комиссия при обналичивании?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:25

Re: Укргазбанк

  ukrprom2014 написав:Т.е. если вы например открыли Прозпас в середине месяца, то повышенной ставки вам не видать (будет только 5%).

Где-то тут выше писали, что это не так. Сумма, залитая при открытии, идет по повышенной ставке, но я пока не проверял.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:43

Re: Укргазбанк

  greenozon написав:Приватбанк ще має UnionPay

не вижу от них особого смысла поскольку нет их интеграции с китайскими сервисами вроде mi pay
если допустим купить новейший китайский браслет mi band 5 nfc то в него можно добавить только карту китайского банка
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:06

ingtrans
Проверенно, 10% только на то что с 1 по последний день месяца пролежит.

Поэтому новичкам нет смысла сейчас закидывать что-либо на Прозапас, ибо будет только 5% на любую сумму.
Правильно подержать сумму до 31.12 например на МОНЕ (7%).
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:09

  Investor_K написав:А комиссия при обналичивании?

Комиссия газмяса есть на все что через кассу или банкоматы.
Чтоб без комиссии надо, например, толкать через приложение Экобанк.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:12

  ingtrans написав:
  ukrprom2014 написав:Т.е. если вы например открыли Прозпас в середине месяца, то повышенной ставки вам не видать (будет только 5%).

Где-то тут выше писали, что это не так. Сумма, залитая при открытии, идет по повышенной ставке, но я пока не проверял.

Раньше так было, но видимо они поменяли, открыл я недавно виртуальный прозапас в середине месяца но по итогу насчитали 5% несмотря на то что виртуальной картой воспользовался впервые.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:47

Я хотел поменять в тот день, купить евро по 33.83 в 23:00 банк не дал провести, ограбил на 20 копеек, обидно :lol: :lol:
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:16

Оформил сегодня 3 pro-запаса. Плохо, что для валютообмена нужно заводить СЭПом, Альфа и Конкорд в плане оперативности выигрывают. Но иногда курс в Укргазе медленно обновляется, может ещё пригодится. А 10% сейчас ни о чём, учитывая, что нужно целый месяц мариновать, а за месяц можно улететь очень высоко. Я за 2 дня уже заработал на евро больше на данный момент, чем за месяц с лишним под 10%. И это курс ещё только начал разгоняться.
Striker
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