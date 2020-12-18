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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 гру, 2020 00:01
У всех работает еко приложение?
Востаннє редагувалось proftpd66
в Суб 19 гру, 2020 00:02, всього редагувалось 1 раз.
Номер SIP
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Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Суб 19 гру, 2020 00:01
Striker написав:
Оформил сегодня 3 pro-запаса. Плохо, что для валютообмена нужно заводить СЭПом, Альфа и Конкорд в плане оперативности выигрывают. Но иногда курс в Укргазе медленно обновляется, может ещё пригодится. А 10% сейчас ни о чём, учитывая, что нужно целый месяц мариновать, а за месяц можно улететь очень высоко. Я за 2 дня уже заработал на евро больше на данный момент, чем за месяц с лишним под 10%. И это курс ещё только начал разгоняться.
тут какие работы проводятся после 22:00. Еко не доступное постоянно.
я перехожу в:
Банк Львов
Рада
ОТП
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Суб 19 гру, 2020 03:31
Панове, подскажите куда СЭПить для выхода с гривневого Прозапаса, для дальнейшего снятия в кассе? Есть в наличии карты Пумба, приват, абанка.
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Andey
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Додано: Суб 19 гру, 2020 08:00
Пумба вполне подходит, снятие из Всекартка до 500 000 тыс в кассе бесплатно.
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antey718
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Додано: Суб 19 гру, 2020 08:29
proftpd66 написав:
У всех работает еко приложение?
Тоже вчера на ночь перестало работать.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 08:41
proftpd66 написав:
я перехожу в:
Банк Львов
Рада
ОТП
В моём Днепре Львова нет) Рада неудобно, так как бесплатный выход и вход вроде только налом через депозитки. ОТП интересный курс, 0.1% за обмен (мелочь), но заморочки с виртуальным остатком и комиссией, тоже нафуй. Рулят Альфа, Конкорд, ПУМБ (usd), иногда ТАС, если сладкий курс. Если не жалко кеды, то иногда Ломбард и Аваль продают недорого, но мне такое не по душе.
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- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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Додано: Суб 19 гру, 2020 08:57
Andey написав:
Панове, подскажите куда СЭПить для выхода с гривневого Прозапаса, для дальнейшего снятия в кассе? Есть в наличии карты Пумба, приват, абанка.
Сэп с прозапаса бесплатный?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
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vitaliian
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Додано: Суб 19 гру, 2020 09:20
vitaliian написав:
Сэп с прозапаса бесплатный?
С мобильного приложения бесплатный.
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- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
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- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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