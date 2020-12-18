RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 977978979980

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 00:01

У всех работает еко приложение?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 19 гру, 2020 00:02, всього редагувалось 1 раз.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3919
З нами з: 22.12.16
Подякував: 305 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 00:01

  Striker написав:Оформил сегодня 3 pro-запаса. Плохо, что для валютообмена нужно заводить СЭПом, Альфа и Конкорд в плане оперативности выигрывают. Но иногда курс в Укргазе медленно обновляется, может ещё пригодится. А 10% сейчас ни о чём, учитывая, что нужно целый месяц мариновать, а за месяц можно улететь очень высоко. Я за 2 дня уже заработал на евро больше на данный момент, чем за месяц с лишним под 10%. И это курс ещё только начал разгоняться.


тут какие работы проводятся после 22:00. Еко не доступное постоянно.

я перехожу в:
Банк Львов
Рада
ОТП
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3919
З нами з: 22.12.16
Подякував: 305 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 03:31

Re: Укргазбанк

Панове, подскажите куда СЭПить для выхода с гривневого Прозапаса, для дальнейшего снятия в кассе? Есть в наличии карты Пумба, приват, абанка.
Andey
 
Повідомлень: 1086
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 08:00

Пумба вполне подходит, снятие из Всекартка до 500 000 тыс в кассе бесплатно.
antey718
 
Повідомлень: 554
З нами з: 03.08.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 08:29

  proftpd66 написав:У всех работает еко приложение?

Тоже вчера на ночь перестало работать.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1279
З нами з: 15.02.20
Подякував: 174 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 08:41

  proftpd66 написав:я перехожу в:
Банк Львов
Рада
ОТП

В моём Днепре Львова нет) Рада неудобно, так как бесплатный выход и вход вроде только налом через депозитки. ОТП интересный курс, 0.1% за обмен (мелочь), но заморочки с виртуальным остатком и комиссией, тоже нафуй. Рулят Альфа, Конкорд, ПУМБ (usd), иногда ТАС, если сладкий курс. Если не жалко кеды, то иногда Ломбард и Аваль продают недорого, но мне такое не по душе.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1279
З нами з: 15.02.20
Подякував: 174 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 08:57

  Andey написав:Панове, подскажите куда СЭПить для выхода с гривневого Прозапаса, для дальнейшего снятия в кассе? Есть в наличии карты Пумба, приват, абанка.

Сэп с прозапаса бесплатный?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5333
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1102 раз.
Подякували: 1551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 09:20

  vitaliian написав:Сэп с прозапаса бесплатный?

С мобильного приложения бесплатный.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1279
З нами з: 15.02.20
Подякував: 174 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:41

Re: Укргазбанк

Подскажите, в приложении эко-банк можно подвязать карту другого банка? Есть необходимость тянуть из приложения Укргаза с карт других банков. Что-то не нашёл, как это сделать в эко-банк.
IDAN
 
Повідомлень: 131
З нами з: 01.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:45

Re: Укргазбанк

что- то не ладится у меня с экобанкой...вчера ,так платеж и не ушел..отправил повторно , тож завис...утром пытался проверить , но не могу войти в приложении с утра и висит до сих пор... подскажите ,что я не так делаю ? :) ..или это в норме дла газмяса...

PS. Перегрузил телефон , зашел..платежи исчезли..попробую на другой счет закинуть...
lincoln2
 
Повідомлень: 665
З нами з: 05.02.11
Подякував: 103 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 977978979980
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aleksmih, IGNAT, ramaz, wig, Кочевник і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.