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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 978979980981

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:39

Re: Укргазбанк

Переводы из России Экобанк принимает? Если да, то по какому курсу конвертирует в нац.валюту?
sergia
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Повідомлень: 33
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:24

  IDAN написав:Подскажите, в приложении эко-банк можно подвязать карту другого банка? Есть необходимость тянуть из приложения Укргаза с карт других банков. Что-то не нашёл, как это сделать в эко-банк.

Нет там такой возможности
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:26

  sergia написав:Переводы из России Экобанк принимает? Если да, то по какому курсу конвертирует в нац.валюту?

Нет
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3288
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:42

Обновление экобанка
В цьому оновленні:

- Депозити
Переглядайте всю інформацію за вашими вкладами

- Аналіз витрат
Обирайте період та картку (або всі одразу) і дивіться розподіл витрат за категоріями

- Forex
Перевіряйте свій баланс та переказуйте кошти з торгового рахунку на картку
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3288
З нами з: 06.03.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 440 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:13

  velvet написав:Обновление экобанка
В цьому оновленні:

- Депозити
Переглядайте всю інформацію за вашими вкладами

- Аналіз витрат
Обирайте період та картку (або всі одразу) і дивіться розподіл витрат за категоріями

- Forex
Перевіряйте свій баланс та переказуйте кошти з торгового рахунку на картку

если б они еще веб-версию сделали хоть как-то.
sergia
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Повідомлень: 33
З нами з: 14.12.20
Подякував: 32 раз.
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  #<1 ... 978979980981
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