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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:39
Re: Укргазбанк
Переводы из России Экобанк принимает? Если да, то по какому курсу конвертирует в нац.валюту?
Додано: Суб 19 гру, 2020 15:24
Нет там такой возможности
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Суб 19 гру, 2020 15:26
Нет
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Нед 20 гру, 2020 00:42
Обновление экобанка
В цьому оновленні:
- Депозити
Переглядайте всю інформацію за вашими вкладами
- Аналіз витрат
Обирайте період та картку (або всі одразу) і дивіться розподіл витрат за категоріями
- Forex
Перевіряйте свій баланс та переказуйте кошти з торгового рахунку на картку
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Нед 20 гру, 2020 10:13
если б они еще веб-версию сделали хоть как-то.
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