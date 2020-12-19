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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979980981982

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:36

  velvet написав:Обновление экобанка
В цьому оновленні:

- Депозити
Переглядайте всю інформацію за вашими вкладами

- Аналіз витрат
Обирайте період та картку (або всі одразу) і дивіться розподіл витрат за категоріями

- Forex
Перевіряйте свій баланс та переказуйте кошти з торгового рахунку на картку


Крута новина! дякую
особливо по депозитах, нарешті хоть щось можна по них побачити

але перше знайомство із новою версією вийшло через "пень-колоду" :)

в моб додатку
java.lang.RuntimeException: Unable to destroy activity (com.ugb.app/com.ubg.app.ui.login.auth.AuthActivityKt): kotlin.Uninitialized....


пішла помилка банку :)
на 3ій раз завелось
і на тому дякую
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:36

  wtf написав:а входящие сеп как ? через транзитный ?

вроде как да получается
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:40

Re: Укргазбанк

  J написав:вроде как да получается

зачем тогда в назначении сепа платежа на прозапас городить еще и субсчет 2620.xxx.980 если по номеру ибан и так должно зайти?
ранее при сепа с привата на пумб просто указывал перевод средств в назначении...
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wtf
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:54

  wtf написав:
  J написав:вроде как да получается

зачем тогда в назначении сепа платежа на прозапас городить еще и субсчет 2620.xxx.980 если по номеру ибан и так должно зайти?

у всех ваших прозапасов одинаковый ибан,
можете субсчет не указывать, зачислят на первый прозапас
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:06

Re: Укргазбанк

А кто-то разгадал способ как можно копировать приходящие СМСки при входе в экобанк, если доступен только эмулятор Андроида и кнопочный телефон?
СМСки на телефон приходят типа зашифрованных вида IIIIIIIIIIIIIIIII dVnAT3/0IUA
sergia
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:20

Re: Укргазбанк

Можно попробовать завести на том же номере бип от лайфа , установить на эмулятор и переслать либо попробовать получить смс прямо в бипе
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  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
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wtf
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:35

  wtf написав:Можно попробовать завести на том же номере бип от лайфа , установить на эмулятор и переслать либо попробовать получить смс прямо в бипе

к сожалению подвязан номер Киевстара.
sergia
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:46

Re: Укргазбанк

  wtf написав:субсчет 2620.xxx.980
980 -- код валюты, т. е. гривна :)
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 19:03

Re: Укргазбанк

  sergia написав:номер Киевстара

мессенджер доступен для абонентов всех операторов
для лайфа свои бонусы

либо пробовать то же с veon
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  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
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  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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