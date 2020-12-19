Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 гру, 2020 12:36
velvet написав:
Обновление экобанка
В цьому оновленні:
- Депозити
Переглядайте всю інформацію за вашими вкладами
- Аналіз витрат
Обирайте період та картку (або всі одразу) і дивіться розподіл витрат за категоріями
- Forex
Перевіряйте свій баланс та переказуйте кошти з торгового рахунку на картку
Крута новина! дякую
особливо по депозитах, нарешті хоть щось можна по них побачити
але перше знайомство із новою версією вийшло через "пень-колоду"
в моб додатку
java.lang.RuntimeException: Unable to destroy activity (com.ugb.app/com.ubg.app.ui.login.auth.AuthActivityKt): kotlin.Uninitialized....
пішла помилка банку
на 3ій раз завелось
і на тому дякую
greenozon
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Додано: Нед 20 гру, 2020 12:36
wtf написав:
а входящие сеп как ? через транзитный ?
вроде как да получается
J
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Додано: Нед 20 гру, 2020 12:40
J написав:
вроде как да получается
зачем тогда в назначении сепа платежа на прозапас городить еще и субсчет 2620.xxx.980 если по номеру ибан и так должно зайти?
ранее при сепа с привата на пумб просто указывал перевод средств в назначении...
КБ за открытие карты 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d 100грн pumb всекарта/всеможу * | v.pumb.ua/bc5CfE *оформляется через вайбер
wtf
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Додано: Нед 20 гру, 2020 12:54
wtf написав: J написав:
вроде как да получается
зачем тогда в назначении сепа платежа на прозапас городить еще и субсчет 2620.xxx.980 если по номеру ибан и так должно зайти?
у всех ваших прозапасов одинаковый ибан,
можете субсчет не указывать, зачислят на первый прозапас
J
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Додано: Нед 20 гру, 2020 18:06
А кто-то разгадал способ как можно копировать приходящие СМСки при входе в экобанк, если доступен только эмулятор Андроида и кнопочный телефон?
СМСки на телефон приходят типа зашифрованных вида IIIIIIIIIIIIIIIII dVnAT3/0IUA
sergia
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Додано: Нед 20 гру, 2020 18:20
Можно попробовать завести на том же номере бип от лайфа , установить на эмулятор и переслать либо попробовать получить смс прямо в бипе
КБ за открытие карты 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d 100грн pumb всекарта/всеможу * | v.pumb.ua/bc5CfE *оформляется через вайбер
wtf
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Додано: Нед 20 гру, 2020 18:35
wtf написав:
Можно попробовать завести на том же номере бип от лайфа , установить на эмулятор и переслать либо попробовать получить смс прямо в бипе
к сожалению подвязан номер Киевстара.
sergia
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Додано: Нед 20 гру, 2020 18:46
wtf написав:
субсчет 2620.xxx.980
980 -- код валюты, т. е. гривна
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MASolomko
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Додано: Нед 20 гру, 2020 19:03
sergia написав:
номер Киевстара
мессенджер доступен для абонентов всех операторов
для лайфа свои бонусы
либо пробовать то же с veon
КБ за открытие карты 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d 100грн pumb всекарта/всеможу * | v.pumb.ua/bc5CfE *оформляется через вайбер
wtf
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