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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 980981982983

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:10

Re: Укргазбанк

sergia написав:
  wtf написав:Можно попробовать завести на том же номере бип от лайфа , установить на эмулятор и переслать либо попробовать получить смс прямо в бипе

поставил. А БИП должен принимать СМСки? У меня ни звонки ни смски не принимает. Или за него что-то таки платить нужно?
бип никогда не принимал смс.
звонок может принять
настройки --настройки звонка-принимать в бипе.
BigMan
 
Повідомлень: 1414
З нами з: 16.06.12
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  #<1 ... 980981982983
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