бип никогда не принимал смс.
звонок может принять
настройки --настройки звонка-принимать в бипе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 гру, 2020 23:10
Re: Укргазбанк
бип никогда не принимал смс.
звонок может принять
настройки --настройки звонка-принимать в бипе.
Додано: Пон 21 гру, 2020 00:59
Re: Укргазбанк
на телефоне можно глобально настроить какую использовать программу для работы с смс - бип вместо штатной. как-то так
КБ за открытие карты
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