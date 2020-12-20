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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 980981982983

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:10

Re: Укргазбанк

sergia написав:
  wtf написав:Можно попробовать завести на том же номере бип от лайфа , установить на эмулятор и переслать либо попробовать получить смс прямо в бипе

поставил. А БИП должен принимать СМСки? У меня ни звонки ни смски не принимает. Или за него что-то таки платить нужно?
бип никогда не принимал смс.
звонок может принять
настройки --настройки звонка-принимать в бипе.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 00:59

Re: Укргазбанк

  BigMan написав:бип никогда не принимал смс.

действительно , оказывается только отправляет
судя по постам на red forum, можно использовать сервис переадресации it phone от Интертелекома
если разобраться как на эмуляторе настроить получение смс в целом
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 06:32

Обновилось Еко приложение.

Можно перевести деньги на Форекс счет онайл. Можно в казино поиграть :) 100 плечей поставить. Зачем покер нужен? :)

Есть депозиты, открыть нельзя .
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Укргазбанк (9823)
21.12.2020 06:32
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