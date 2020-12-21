бип никогда не принимал смс.
звонок может принять
настройки --настройки звонка-принимать в бипе.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 гру, 2020 23:10
Re: Укргазбанк
бип никогда не принимал смс.
звонок может принять
настройки --настройки звонка-принимать в бипе.
Додано: Пон 21 гру, 2020 00:59
Re: Укргазбанк
действительно , оказывается только отправляет
судя по постам на red forum, можно использовать сервис переадресации it phone от Интертелекома
если разобраться как на эмуляторе настроить получение смс в целом
КБ за открытие карты
Додано: Пон 21 гру, 2020 06:32
Обновилось Еко приложение.
Можно перевести деньги на Форекс счет онайл. Можно в казино поиграть 100 плечей поставить. Зачем покер нужен?
Есть депозиты, открыть нельзя .
Казино или форекс? что выбрать?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:18
Подскажите, если на карту грн прозапас перекинуть деньги р2р из другого банка, можно ли сразу сделать валютообмен, не будет ли овера?
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:27
нет
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:51
будет скорее всего, лучше по СЭП заводить
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 21 гру, 2020 22:20
Re: Укргазбанк
Додано: Пон 21 гру, 2020 22:58
Делал, овера не было.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Зараз переглядають цей форум: Adast, vitaliy1111 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|