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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 980981982983

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:10

Re: Укргазбанк

sergia написав:
  wtf написав:Можно попробовать завести на том же номере бип от лайфа , установить на эмулятор и переслать либо попробовать получить смс прямо в бипе

поставил. А БИП должен принимать СМСки? У меня ни звонки ни смски не принимает. Или за него что-то таки платить нужно?
бип никогда не принимал смс.
звонок может принять
настройки --настройки звонка-принимать в бипе.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 00:59

Re: Укргазбанк

  BigMan написав:бип никогда не принимал смс.

действительно , оказывается только отправляет
судя по постам на red forum, можно использовать сервис переадресации it phone от Интертелекома
если разобраться как на эмуляторе настроить получение смс в целом
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 06:32

Обновилось Еко приложение.

Можно перевести деньги на Форекс счет онайл. Можно в казино поиграть :) 100 плечей поставить. Зачем покер нужен? :)

Есть депозиты, открыть нельзя .

Казино или форекс? что выбрать? :)

Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:18

Подскажите, если на карту грн прозапас перекинуть деньги р2р из другого банка, можно ли сразу сделать валютообмен, не будет ли овера?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:27

  Oktawa написав:Подскажите, если на карту грн прозапас перекинуть деньги р2р из другого банка, можно ли сразу сделать валютообмен, не будет ли овера?


нет
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:51

  Oktawa написав:Подскажите, если на карту грн прозапас перекинуть деньги р2р из другого банка, можно ли сразу сделать валютообмен, не будет ли овера?

будет скорее всего, лучше по СЭП заводить
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:20

Re: Укргазбанк

  lincoln2 написав:я с екобанка отправлял , на прямой счет в Прокредите...я , не верно
сделал ? .

У мене кожен другий переказ не проходить. Повисить добу і пропадає. Писав вже тут.
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:58

  Oktawa написав:Подскажите, если на карту грн прозапас перекинуть деньги р2р из другого банка, можно ли сразу сделать валютообмен, не будет ли овера?

Делал, овера не было.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 01:00

Re: Укргазбанк

Овер есть.
Только он не виден юзерам.
Менеджеры в отделении его видят.
Мне не хотели закрывать карту с "минусом"
хотя ни в апликухе ни в веб версии я его не видел.
Решилось служебкой.
BigMan
 
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