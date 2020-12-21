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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 гру, 2020 23:10
sergia написав: wtf написав:
Можно попробовать завести на том же номере бип от лайфа , установить на эмулятор и переслать либо попробовать получить смс прямо в бипе
поставил. А БИП должен принимать СМСки? У меня ни звонки ни смски не принимает. Или за него что-то таки платить нужно?
бип никогда не принимал смс.
звонок может принять
настройки --настройки звонка-принимать в бипе.
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BigMan
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Додано: Пон 21 гру, 2020 00:59
BigMan написав:
бип никогда не принимал смс.
действительно , оказывается только отправляет
судя по постам на red forum, можно использовать сервис переадресации it phone от Интертелекома
если разобраться как на эмуляторе настроить получение смс в целом
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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Додано: Пон 21 гру, 2020 18:18
Подскажите, если на карту грн прозапас перекинуть деньги р2р из другого банка, можно ли сразу сделать валютообмен, не будет ли овера?
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Oktawa
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Додано: Пон 21 гру, 2020 18:51
Oktawa написав:
Подскажите, если на карту грн прозапас перекинуть деньги р2р из другого банка, можно ли сразу сделать валютообмен, не будет ли овера?
будет скорее всего, лучше по СЭП заводить
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: Пон 21 гру, 2020 22:20
lincoln2 написав:
я с екобанка отправлял , на прямой счет в Прокредите...я , не верно
сделал ? .
У мене кожен другий переказ не проходить. Повисить добу і пропадає. Писав вже тут.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 22:58
Oktawa написав:
Подскажите, если на карту грн прозапас перекинуть деньги р2р из другого банка, можно ли сразу сделать валютообмен, не будет ли овера?
Делал, овера не было.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Вів 22 гру, 2020 01:00
Овер есть.
Только он не виден юзерам.
Менеджеры в отделении его видят.
Мне не хотели закрывать карту с "минусом"
хотя ни в апликухе ни в веб версии я его не видел.
Решилось служебкой.
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BigMan
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Додано: Вів 22 гру, 2020 11:18
BigMan написав:
Овер есть.
Только он не виден юзерам.
Менеджеры в отделении его видят.
Мне не хотели закрывать карту с "минусом"
хотя ни в апликухе ни в веб версии я его не видел.
Решилось служебкой.
ихняя апликуха даже операции по карте может не видеть
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J
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