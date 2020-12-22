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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 981982983984

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:24

  wtf написав:валютный прозапас пополняется только налом на кассе?
если карта виртуальная какие на кассе действия ?
есть ли комиссии за неактивность валютного прозапаса , какой граничный срок без операций , пополнение/снятие на кассе будет считаться как операция ?

Мне пополнение долларовых прозапасов всегда через специалиста делали. Специалист печатает заяву на переказ готівки и с этой заявой идёте в кассу. В остальном всё так же как по гривневому.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:18

Re: Укргазбанк

  velvet написав:Мне пополнение долларовых прозапасов всегда через специалиста делали.

то-есть даже при наличии физической карты пополнение-снятие через специалиста? или снять можно без его участия?
переказ готівки учитывается как операция по счету и соответственно как активность чтобы избежать комиссии за не активность?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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  #<1 ... 981982983984
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