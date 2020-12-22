Мне пополнение долларовых прозапасов всегда через специалиста делали. Специалист печатает заяву на переказ готівки и с этой заявой идёте в кассу. В остальном всё так же как по гривневому.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:24
Мне пополнение долларовых прозапасов всегда через специалиста делали. Специалист печатает заяву на переказ готівки и с этой заявой идёте в кассу. В остальном всё так же как по гривневому.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:18
Re: Укргазбанк
то-есть даже при наличии физической карты пополнение-снятие через специалиста? или снять можно без его участия?
переказ готівки учитывается как операция по счету и соответственно как активность чтобы избежать комиссии за не активность?
КБ за открытие карты
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