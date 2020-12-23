Мне пополнение долларовых прозапасов всегда через специалиста делали. Специалист печатает заяву на переказ готівки и с этой заявой идёте в кассу. В остальном всё так же как по гривневому.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:24
Мне пополнение долларовых прозапасов всегда через специалиста делали. Специалист печатает заяву на переказ готівки и с этой заявой идёте в кассу. В остальном всё так же как по гривневому.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:18
Re: Укргазбанк
то-есть даже при наличии физической карты пополнение-снятие через специалиста? или снять можно без его участия?
переказ готівки учитывается как операция по счету и соответственно как активность чтобы избежать комиссии за не активность?
КБ за открытие карты
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:38
Снимаю без специалиста в кассе по карте.
Активность.
Чего Вы так за неактивность переживаете? По прозапасам сейчас достаточно, чтобы активность была раз в три года.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Сер 23 гру, 2020 22:34
Кому-то удалось не в Киеве купить в Укргазе инвест монеты архистратиг серебрянные? в Запорожье сказали НБУ им не выделил монеты для продажи.
Интересно как обстоят дела в других городах. Потому как на аукционах уже появились монеты 2020 года
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:34
На аукционах в первую очередь появляются монеты купленные на Подоле, а не от дистрибьюторов. И учитывая, что нбу поменял дищайн и спрос на монету в первые дни будет аховый впрлне верю что дистрибьюторам решили данные монетки пока не давать. Пусть "свои" заработают. Им де бедняжкам тяжко
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 24 гру, 2020 11:36
1) Сказали, что виртуальную можно авторизировать в терминале в Gpay или эйпл. По факту надо передавать кассиру смартфон.
(в izi в кассе ТАС через СМС, странно)
2) штраф за неактивную карту при рабочем счете - 50грн. Про виртуальные данных нету
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:19
Re: Укргазбанк
Попробуйте заказать
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:50
Здесь, инвестиционные монеты продают только через кассу Нбу по онлайн заказам. На регионы заказы работают только на сувенирную и коллекционную. От такой дискриминации у меня уже давно пригорает
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:13
Hemi
То то я думаю, почему например в Одессе те же монеты что и в Киеве на рынке дороже стоят!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:38
Re: Укргазбанк
По практическому опыту, если Прозапас оформлять не с начала месяца, ложить единоразово и не пополнять, не снимать, то за текущий месяц будет 5% или 10%?
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