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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 982983984985

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:44

Re: Укргазбанк

  sergia написав:если Прозапас оформлять не с начала месяца

в месяц оформления дают повышенный %% на все телодвижения
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:48

  clientage написав:
  sergia написав:если Прозапас оформлять не с начала месяца

в месяц оформления дают повышенный %% на все телодвижения

Выходит горячка брешет?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:55

  clientage написав:
  sergia написав:если Прозапас оформлять не с начала месяца

в месяц оформления дают повышенный %% на все телодвижения

Форумчани пишуть таке viewtopic.php?p=5125151#p5125151
Схоже, що їх замахали любителі відкрити 1000 карток.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:52

  klug написав:
  clientage написав:
  sergia написав:если Прозапас оформлять не с начала месяца

в месяц оформления дают повышенный %% на все телодвижения

Форумчани пишуть таке viewtopic.php?p=5125151#p5125151
Схоже, що їх замахали любителі відкрити 1000 карток.

Я завел и пополнил в этом месяце для проверки. Посмотрь, что насчитают.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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