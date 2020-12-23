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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:44
sergia написав:
если Прозапас оформлять не с начала месяца
в месяц оформления дают повышенный %% на все телодвижения
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:48
clientage написав: sergia написав:
если Прозапас оформлять не с начала месяца
в месяц оформления дают повышенный %% на все телодвижения
Выходит горячка брешет?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:55
clientage написав: sergia написав:
если Прозапас оформлять не с начала месяца
в месяц оформления дают повышенный %% на все телодвижения
Форумчани пишуть таке viewtopic.php?p=5125151#p5125151
Схоже, що їх замахали любителі відкрити 1000 карток.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 18:52
klug написав: clientage написав: sergia написав:
если Прозапас оформлять не с начала месяца
в месяц оформления дают повышенный %% на все телодвижения
Форумчани пишуть таке viewtopic.php?p=5125151#p5125151
Схоже, що їх замахали любителі відкрити 1000 карток.
Я завел и пополнил в этом месяце для проверки. Посмотрь, что насчитают.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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