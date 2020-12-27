в месяц оформления дают повышенный %% на все телодвижения
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:44
Re: Укргазбанк
в месяц оформления дают повышенный %% на все телодвижения
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:48
Выходит горячка брешет?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:55
Форумчани пишуть таке viewtopic.php?p=5125151#p5125151
Схоже, що їх замахали любителі відкрити 1000 карток.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:52
Я завел и пополнил в этом месяце для проверки. Посмотрь, что насчитают.
Додано: Пон 28 гру, 2020 00:54
Хочу завести себе долларовую и гривневую карту про запас для покупки/продажи доллара. Насколько в этом плане Укргаз лучше или хуже монобанка? Я так понял что в укргазе есть лимит валютобменных операция 150к грн в сутки? В монобанке таких оганичений вроде нет, но в монобанке процент на остаток ниже и вообще отсутствует в долларе. Еще раньше в теме читал, что валютные операции проходят с задержкой и соответственно курс на момент проведения уже может быть другой, есть ли еще эта проблема?
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:05
Сьогодні пів години не міг зайти в моб додаток
постійна помилка або після коду сис або після вводу пароля
в кінці написало - "Ой, в нас регламентні роботи.."
я фігею, дарагая редакція
де якісь поперження, що за відношення таке
PS УкрГаз, агов!
Беріть приклад з УкрСиба - всі тех. роботи анонсуються на сайті за день-два наперед!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:07
R
И в Прокредитбанке также
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:31
Re: Укргазбанк
Я дико извиняюсь, шо вмешиваюсь... Понимаю Ваше возмущение, но Вы же взрослый человек и понимаете что есть 2 типа работ:
1. По регламенту, когда есть утвержденный график когда и что надо допилить или выпилить. Это как раз то о чем сообщает Сибас.
2. Когда, извините, таки "трубу прорвало" и фигачит кипяток по всей системе. То о таких работах предупредить невозможно. А такое в банках тоже бывает ;(. И кстати под праздники даже чаще чем в обычные дни.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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