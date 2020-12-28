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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 982983984985

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:44

Re: Укргазбанк

  sergia написав:если Прозапас оформлять не с начала месяца

в месяц оформления дают повышенный %% на все телодвижения
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:48

  clientage написав:
  sergia написав:если Прозапас оформлять не с начала месяца

в месяц оформления дают повышенный %% на все телодвижения

Выходит горячка брешет?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:55

  clientage написав:
  sergia написав:если Прозапас оформлять не с начала месяца

в месяц оформления дают повышенный %% на все телодвижения

Форумчани пишуть таке viewtopic.php?p=5125151#p5125151
Схоже, що їх замахали любителі відкрити 1000 карток.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:52

  klug написав:
  clientage написав:
  sergia написав:если Прозапас оформлять не с начала месяца

в месяц оформления дают повышенный %% на все телодвижения

Форумчани пишуть таке viewtopic.php?p=5125151#p5125151
Схоже, що їх замахали любителі відкрити 1000 карток.

Я завел и пополнил в этом месяце для проверки. Посмотрь, что насчитают.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 00:54

Хочу завести себе долларовую и гривневую карту про запас для покупки/продажи доллара. Насколько в этом плане Укргаз лучше или хуже монобанка? Я так понял что в укргазе есть лимит валютобменных операция 150к грн в сутки? В монобанке таких оганичений вроде нет, но в монобанке процент на остаток ниже и вообще отсутствует в долларе. Еще раньше в теме читал, что валютные операции проходят с задержкой и соответственно курс на момент проведения уже может быть другой, есть ли еще эта проблема?
bobcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:05

Сьогодні пів години не міг зайти в моб додаток
постійна помилка або після коду сис або після вводу пароля

в кінці написало - "Ой, в нас регламентні роботи.."

я фігею, дарагая редакція

де якісь поперження, що за відношення таке

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:07

R

И в Прокредитбанке также
Если сникнет парус -
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:31

Re: Укргазбанк

  greenozon написав:я фігею, дарагая редакція

Я дико извиняюсь, шо вмешиваюсь... Понимаю Ваше возмущение, но Вы же взрослый человек и понимаете что есть 2 типа работ:
1. По регламенту, когда есть утвержденный график когда и что надо допилить или выпилить. Это как раз то о чем сообщает Сибас.
2. Когда, извините, таки "трубу прорвало" и фигачит кипяток по всей системе. То о таких работах предупредить невозможно. А такое в банках тоже бывает ;(. И кстати под праздники даже чаще чем в обычные дни.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:44

Re: Укргазбанк

Панове, напомните какой финансовый результат укргаза с января по сентябрь 2020?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:01

  Andey написав:Панове, напомните какой финансовый результат укргаза с января по сентябрь 2020?


самый лучший
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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