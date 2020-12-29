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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 18:07
надо молится что есть такой банк, свечку надо ставить в Церкви каждый день
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 Хозяин системы.
Додано: Сер 30 гру, 2020 13:38
Укргазбанк
Подскажите новичку по вкладу Прозапас, менеджер отговаривает типа невыгодно (при изменении учетной ставки % может уменьшиться, вроде в договоре это оговаривается), при этом старый вклад пролонгируется (но попадает окончание срока под выходные), и в этой связи предлагается новая карта за 800 грн. (типа будет повышенный %).
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:05
Re: Укргазбанк
ПрОцент фіксується на 3 або 12 місяців.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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