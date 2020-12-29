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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 983984985986

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:07

надо молится что есть такой банк, свечку надо ставить в Церкви каждый день :lol:
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CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:38

Укргазбанк

Подскажите новичку по вкладу Прозапас, менеджер отговаривает типа невыгодно (при изменении учетной ставки % может уменьшиться, вроде в договоре это оговаривается), при этом старый вклад пролонгируется (но попадает окончание срока под выходные), и в этой связи предлагается новая карта за 800 грн. (типа будет повышенный %).
Metelyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:05

Re: Укргазбанк

  Metelyk написав:(при изменении учетной ставки % может уменьшиться, вроде в договоре это оговаривается

ПрОцент фіксується на 3 або 12 місяців.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:13

Спасиб, значит, смысел есть на этот вклад смотреть. А снять наличными без 0,5 возможно?
Metelyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:18

  Metelyk написав:Спасиб, значит, смысел есть на этот вклад смотреть. А снять наличными без 0,5 возможно?

Прямо ні. Але СЕП в Екобанку з Прозапаса без комісії.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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