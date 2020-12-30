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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 18:07
надо молится что есть такой банк, свечку надо ставить в Церкви каждый день
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CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 Хозяин системы.
Додано: Сер 30 гру, 2020 13:38
Укргазбанк
Подскажите новичку по вкладу Прозапас, менеджер отговаривает типа невыгодно (при изменении учетной ставки % может уменьшиться, вроде в договоре это оговаривается), при этом старый вклад пролонгируется (но попадает окончание срока под выходные), и в этой связи предлагается новая карта за 800 грн. (типа будет повышенный %).
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:05
Re: Укргазбанк
ПрОцент фіксується на 3 або 12 місяців.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:13
Спасиб, значит, смысел есть на этот вклад смотреть. А снять наличными без 0,5 возможно?
Додано: Сер 30 гру, 2020 20:18
Прямо ні. Але СЕП в Екобанку з Прозапаса без комісії.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:23
Re: Укргазбанк
що за карта, який % на залишок вам обіцють в газі
+50грн !
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Додано: Чет 31 гру, 2020 12:24
Re: Укргазбанк
Открыл Прозапас в гривне. Если допустим купить на эти деньги валюту на виртуальную карту, то валюта будет просто лежать или будет лежать тоже как Прозапас?
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:29
Re: Укргазбанк
Если валюта будет лежать на виртуальной карте Прозапас, то, очевидно, что она будет лежать на Прозапас с соответствующими процентами.
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:31
Re: Укргазбанк
шо за новина вам встановлено ліміт 20т на зняття з зарплатної карточки в касі? для чого мені ліміт в касі?
прийшов зняти в банк то міняйте ліміти самі з смартфона.
вийшов зняти частину з банкомату, в відділення не пускають... вивіску ліплять - 31 центральне відділення працює до 12 00. якщо нема налічки в касі то хоть попереджайте днів за 3.
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
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