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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 983984985986

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:07

надо молится что есть такой банк, свечку надо ставить в Церкви каждый день :lol:
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:38

Укргазбанк

Подскажите новичку по вкладу Прозапас, менеджер отговаривает типа невыгодно (при изменении учетной ставки % может уменьшиться, вроде в договоре это оговаривается), при этом старый вклад пролонгируется (но попадает окончание срока под выходные), и в этой связи предлагается новая карта за 800 грн. (типа будет повышенный %).
Metelyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:05

Re: Укргазбанк

  Metelyk написав:(при изменении учетной ставки % может уменьшиться, вроде в договоре это оговаривается

ПрОцент фіксується на 3 або 12 місяців.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:13

Спасиб, значит, смысел есть на этот вклад смотреть. А снять наличными без 0,5 возможно?
Metelyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:18

  Metelyk написав:Спасиб, значит, смысел есть на этот вклад смотреть. А снять наличными без 0,5 возможно?

Прямо ні. Але СЕП в Екобанку з Прозапаса без комісії.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:23

Re: Укргазбанк

  Metelyk написав:и в этой связи предлагается новая карта за 800 грн. (типа будет повышенный %).

що за карта, який % на залишок вам обіцють в газі
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:24

Re: Укргазбанк

Открыл Прозапас в гривне. Если допустим купить на эти деньги валюту на виртуальную карту, то валюта будет просто лежать или будет лежать тоже как Прозапас?
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:29

Re: Укргазбанк

  sergia написав:Открыл Прозапас в гривне. Если допустим купить на эти деньги валюту на виртуальную карту, то валюта будет просто лежать или будет лежать тоже как Прозапас?

Если валюта будет лежать на виртуальной карте Прозапас, то, очевидно, что она будет лежать на Прозапас с соответствующими процентами.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:31

Re: Укргазбанк

шо за новина вам встановлено ліміт 20т на зняття з зарплатної карточки в касі? для чого мені ліміт в касі?
прийшов зняти в банк то міняйте ліміти самі з смартфона.
вийшов зняти частину з банкомату, в відділення не пускають... вивіску ліплять - 31 центральне відділення працює до 12 00. якщо нема налічки в касі то хоть попереджайте днів за 3.
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
Banderlog
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