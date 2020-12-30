Додано: Чет 31 гру, 2020 12:31

шо за новина вам встановлено ліміт 20т на зняття з зарплатної карточки в касі? для чого мені ліміт в касі?

прийшов зняти в банк то міняйте ліміти самі з смартфона.

вийшов зняти частину з банкомату, в відділення не пускають... вивіску ліплять - 31 центральне відділення працює до 12 00. якщо нема налічки в касі то хоть попереджайте днів за 3.

«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.