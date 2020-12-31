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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 984985986987

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:02

Re: Укргазбанк

Если сегодня слать на прозапас - в итоге процент по вкладу будет нормальный или пониженный из-за того что все операции по картам и счетам проведутся 4го числа?
КБ за открытие карты
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  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:15

  Metelyk написав:Спасиб, значит, смысел есть на этот вклад смотреть. А снять наличными без 0,5 возможно?

через короткий депозит
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