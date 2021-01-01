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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:02
Если сегодня слать на прозапас - в итоге процент по вкладу будет нормальный или пониженный из-за того что все операции по картам и счетам проведутся 4го числа?
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
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- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
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wtf
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:15
Metelyk написав:
Спасиб, значит, смысел есть на этот вклад смотреть. А снять наличными без 0,5 возможно?
через короткий депозит
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:20
wtf написав:
Если сегодня слать на прозапас - в итоге процент по вкладу будет нормальный или пониженный из-за того что все операции по картам и счетам проведутся 4го числа?
пониженный
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J
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:51
Когда прийдет смс о процентах по прозапасам?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:53
Investor_K написав:
Когда прийдет смс о процентах по прозапасам?
СМС о процентах придёт примерно тогда, когда и сами проценты, а это по идее будет в понедельник.
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ingtrans
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