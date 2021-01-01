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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 985986987988>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:02

Re: Укргазбанк

Если сегодня слать на прозапас - в итоге процент по вкладу будет нормальный или пониженный из-за того что все операции по картам и счетам проведутся 4го числа?
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wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:15

  Metelyk написав:Спасиб, значит, смысел есть на этот вклад смотреть. А снять наличными без 0,5 возможно?

через короткий депозит
pret
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:20

  wtf написав:Если сегодня слать на прозапас - в итоге процент по вкладу будет нормальный или пониженный из-за того что все операции по картам и счетам проведутся 4го числа?

пониженный
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:51

Re: Укргазбанк

Когда прийдет смс о процентах по прозапасам?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:53

  Investor_K написав:Когда прийдет смс о процентах по прозапасам?

СМС о процентах придёт примерно тогда, когда и сами проценты, а это по идее будет в понедельник.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:42

Укргазбанк

  pret написав:
  Metelyk написав:Спасиб, значит, смысел есть на этот вклад смотреть. А снять наличными без 0,5 возможно?

через короткий депозит

а что такое неснижаемый остаток в этом варианте депо?
Metelyk
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:18

Re: Укргазбанк

До сих пор нету % по прозапас за декабрь
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:19

  pret написав:
  Metelyk написав:Спасиб, значит, смысел есть на этот вклад смотреть. А снять наличными без 0,5 возможно?

через короткий депозит

Или через валютный прозапас
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:44

  vitaliian написав:До сих пор нету % по прозапас за декабрь

Они обычно приходят вечером в первый рабочий день
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:03

  vitaliian написав:До сих пор нету % по прозапас за декабрь

04.01,где-то после 21.00.
IDAN
 
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