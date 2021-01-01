04.01,где-то после 21.00.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 15:03
Додано: Суб 02 січ, 2021 15:06
у меня смс приходят когда меня лимит,а снятие и пополнение - тишина
никому не верю
Додано: Суб 02 січ, 2021 16:39
Додано: Суб 02 січ, 2021 16:54
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на операции меньше 100 грн смс не приходят
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пранк засчитан
никому не верю
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