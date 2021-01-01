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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 985986987988

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:03

  vitaliian написав:До сих пор нету % по прозапас за декабрь

04.01,где-то после 21.00.
IDAN
 
Повідомлень: 137
З нами з: 01.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:06

  velvet написав:
  vitaliian написав:До сих пор нету % по прозапас за декабрь

Они обычно приходят вечером в первый рабочий день
у меня смс приходят когда меня лимит,а снятие и пополнение - тишина
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12473
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 721 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 16:39

  sens написав:
  velvet написав:
  vitaliian написав:До сих пор нету % по прозапас за декабрь

Они обычно приходят вечером в первый рабочий день
у меня смс приходят когда меня лимит,а снятие и пополнение - тишина

на операции меньше 100 грн смс не приходят
:)
J
 
Повідомлень: 5159
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 241 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 16:54

[/quote]
на операции меньше 100 грн смс не приходят
:)[/quote][/quote]
пранк засчитан
:mrgreen:
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12473
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 721 раз.
 
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  #<1 ... 985986987988
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