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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 985986987988

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:03

  vitaliian написав:До сих пор нету % по прозапас за декабрь

04.01,где-то после 21.00.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:06

  velvet написав:
  vitaliian написав:До сих пор нету % по прозапас за декабрь

Они обычно приходят вечером в первый рабочий день
у меня смс приходят когда меня лимит,а снятие и пополнение - тишина
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 16:39

  sens написав:
  velvet написав:
  vitaliian написав:До сих пор нету % по прозапас за декабрь

Они обычно приходят вечером в первый рабочий день
у меня смс приходят когда меня лимит,а снятие и пополнение - тишина

на операции меньше 100 грн смс не приходят
:)
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 16:54

[/quote]
на операции меньше 100 грн смс не приходят
:)[/quote][/quote]
пранк засчитан
:mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:05

  klug написав:
  clientage написав:
  sergia написав:если Прозапас оформлять не с начала месяца

в месяц оформления дают повышенный %% на все телодвижения

Форумчани пишуть таке viewtopic.php?p=5125151#p5125151
Схоже, що їх замахали любителі відкрити 1000 карток.

Я от вирішив почитати ДКБО, і там пишуть таке:
Мінімальний постійний залишок –постійна (незмінна) частина фактичного залишку коштів на Картці (на відповідному їй Субрахунку) протягом Розрахункового місяця, яка дорівнює найменшому серед фактичних залишків коштів на Субрахунку на кінець кожного дня Розрахункового місяця.

3.4.2.1.Банк виходячи із визначення поняття Мінімального постійного залишку визначає його розмір для Розрахункового місяця,та здійснює нарахування процентів на таку частину залишку коштів за підвищеною процентною ставкою(у разі зарахування коштів на Субрахунок у день, наступний за днем укладення Договору або пізніше, розмір Мінімального постійного залишку у першому Розрахунковому періоду дорівнюватиме нулю);

Тобто, якщо гроші зайшли у той же день, то все ще мають рахувати зі підвищеною. Якщо це не тек, то треба їх тикати носом у власні правила.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:36

Re: Укргазбанк

  klug написав:Тобто, якщо гроші зайшли у той же день, то все ще мають рахувати зі підвищеною.

А звідки це слідує?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:46

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Тобто, якщо гроші зайшли у той же день, то все ще мають рахувати зі підвищеною.

А звідки це слідує?

Ну так из ДКБО. Привели же отрывок. Как по факту узнаю 4 января.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:02

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Тобто, якщо гроші зайшли у той же день, то все ще мають рахувати зі підвищеною.

А звідки це слідує?

Ну так из ДКБО. Привели же отрывок. Как по факту узнаю 4 января.

Там пише шо місяць лежить - підвищений процент.
Оформив не поклав до кінця місяця нуль прОцентів.
А Оформив і поклав нічого не пише.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:14

  Квесторе_поверніться написав:
  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:А звідки це слідує?

Ну так из ДКБО. Привели же отрывок. Как по факту узнаю 4 января.

Там пише шо місяць лежить - підвищений процент.
Оформив не поклав до кінця місяця нуль прОцентів.
А Оформив і поклав нічого не пише.

Тут весь вопрос в том, должны ли учитываться в расчёте дни месяца до того, как карта была оформлена. Формально как бы не должны, потому что договорных отношений по этой карте до её оформления не было и закладывать в расчёты данные по периоду, когда клиент, аозможно, даже не был клиентом, выглядит странным. Но по факту нужно смотреть.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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