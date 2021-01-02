Мінімальний постійний залишок –постійна (незмінна) частина фактичного залишку коштів на Картці (на відповідному їй Субрахунку) протягом Розрахункового місяця, яка дорівнює найменшому серед фактичних залишків коштів на Субрахунку на кінець кожного дня Розрахункового місяця.
3.4.2.1.Банк виходячи із визначення поняття Мінімального постійного залишку визначає його розмір для Розрахункового місяця,та здійснює нарахування процентів на таку частину залишку коштів за підвищеною процентною ставкою(у разі зарахування коштів на Субрахунок у день, наступний за днем укладення Договору або пізніше, розмір Мінімального постійного залишку у першому Розрахунковому періоду дорівнюватиме нулю);
Тобто, якщо гроші зайшли у той же день, то все ще мають рахувати зі підвищеною. Якщо це не тек, то треба їх тикати носом у власні правила.
klug написав:Тобто, якщо гроші зайшли у той же день, то все ще мають рахувати зі підвищеною.
А звідки це слідує?
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klug написав:Тобто, якщо гроші зайшли у той же день, то все ще мають рахувати зі підвищеною.
А звідки це слідує?
Ну так из ДКБО. Привели же отрывок. Как по факту узнаю 4 января.
Там пише шо місяць лежить - підвищений процент. Оформив не поклав до кінця місяця нуль прОцентів. А Оформив і поклав нічого не пише.
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Ну так из ДКБО. Привели же отрывок. Как по факту узнаю 4 января.
Там пише шо місяць лежить - підвищений процент. Оформив не поклав до кінця місяця нуль прОцентів. А Оформив і поклав нічого не пише.
Тут весь вопрос в том, должны ли учитываться в расчёте дни месяца до того, как карта была оформлена. Формально как бы не должны, потому что договорных отношений по этой карте до её оформления не было и закладывать в расчёты данные по периоду, когда клиент, аозможно, даже не был клиентом, выглядит странным. Но по факту нужно смотреть.
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мне в вайбере ответили что расчетный период равен 1 месяцу и 10% насчитывается на протяжении расчетного периода выходит если срок менее месяца , к такому периоду применяется формулировка не расчетный период, а другая , по которой процент - 5%
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