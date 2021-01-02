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Укргазбанк
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Додано: Суб 02 січ, 2021 22:07
wtf написав:
мне в вайбере ответили что расчетный период равен 1 месяцу
и 10% насчитывается на протяжении расчетного периода
выходит если срок менее месяца , к такому периоду применяется формулировка не расчетный период, а другая , по которой процент - 5%
От спросите, по какой ставке начисляется %% на все пополняшки в месяц открытия карты
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 02 січ, 2021 22:21
ingtrans написав:
Тут весь вопрос в том, должны ли учитываться в расчёте дни месяца до того, как карта была оформлена. Формально как бы не должны, потому что договорных отношений по этой карте до её оформления не было и закладывать в расчёты данные по периоду, когда клиент, аозможно, даже не был клиентом, выглядит странным. Но по факту нужно смотреть.
Важливе доповнення до цитати вище:
Розрахунковий місяць – період з першого по останній календарний день місяця. Перший Розрахунковий місяць за кожним Продуктом/Пакетом починається з дати приймання до виконання відповідної Заяви-договору, останній Розрахунковий місяць за кожним Продуктом/Пакетом закінчується у дату закриття відповідного Субрахунку.
Як на мене, то усе прописано доволі однозначно, без простору для маневру.
clientage написав:
От спросите, по какой ставке начисляется %% на все пополняшки в месяц открытия карты
Питати щодо усіх сенсу немає. Особливе лише поповнення у день відкриття.
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