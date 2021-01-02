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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 986987988989

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:07

  wtf написав:мне в вайбере ответили что расчетный период равен 1 месяцу
и 10% насчитывается на протяжении расчетного периода
выходит если срок менее месяца , к такому периоду применяется формулировка не расчетный период, а другая , по которой процент - 5%

От спросите, по какой ставке начисляется %% на все пополняшки в месяц открытия карты
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:21

  ingtrans написав:Тут весь вопрос в том, должны ли учитываться в расчёте дни месяца до того, как карта была оформлена. Формально как бы не должны, потому что договорных отношений по этой карте до её оформления не было и закладывать в расчёты данные по периоду, когда клиент, аозможно, даже не был клиентом, выглядит странным. Но по факту нужно смотреть.

Важливе доповнення до цитати вище:
Розрахунковий місяць – період з першого по останній календарний день місяця. Перший Розрахунковий місяць за кожним Продуктом/Пакетом починається з дати приймання до виконання відповідної Заяви-договору, останній Розрахунковий місяць за кожним Продуктом/Пакетом закінчується у дату закриття відповідного Субрахунку.

Як на мене, то усе прописано доволі однозначно, без простору для маневру.
  clientage написав:От спросите, по какой ставке начисляется %% на все пополняшки в месяц открытия карты

Питати щодо усіх сенсу немає. Особливе лише поповнення у день відкриття.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:23

Re: Укргазбанк

Може є тут такі форумчани, які "тримають руку на пульсі" іпотеки?
Який зараз банк найвигіднішший в цьому плані?
- Укргаз?
- Правекс?
- Кредо?

п. с.
І може, вже в кінці цього року запустять по-справжньому іпотеку, щоб запрацювала ця тема :D

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:39

Re: Укргазбанк

  Долярчик написав:- Укргаз?

в газмясе видел в отделении рекламный плакат ипотека под 8.8% и снизу мелким шрифтом реальная ставка 16%
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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  #<1 ... 986987988989
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