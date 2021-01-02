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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 22:07
wtf написав:
мне в вайбере ответили что расчетный период равен 1 месяцу
и 10% насчитывается на протяжении расчетного периода
выходит если срок менее месяца , к такому периоду применяется формулировка не расчетный период, а другая , по которой процент - 5%
От спросите, по какой ставке начисляется %% на все пополняшки в месяц открытия карты
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 02 січ, 2021 22:21
ingtrans написав:
Тут весь вопрос в том, должны ли учитываться в расчёте дни месяца до того, как карта была оформлена. Формально как бы не должны, потому что договорных отношений по этой карте до её оформления не было и закладывать в расчёты данные по периоду, когда клиент, аозможно, даже не был клиентом, выглядит странным. Но по факту нужно смотреть.
Важливе доповнення до цитати вище:
Розрахунковий місяць – період з першого по останній календарний день місяця. Перший Розрахунковий місяць за кожним Продуктом/Пакетом починається з дати приймання до виконання відповідної Заяви-договору, останній Розрахунковий місяць за кожним Продуктом/Пакетом закінчується у дату закриття відповідного Субрахунку.
Як на мене, то усе прописано доволі однозначно, без простору для маневру.
clientage написав:
От спросите, по какой ставке начисляется %% на все пополняшки в месяц открытия карты
Питати щодо усіх сенсу немає. Особливе лише поповнення у день відкриття.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 03 січ, 2021 12:23
Може є тут такі форумчани, які "тримають руку на пульсі" іпотеки?
Який зараз банк найвигіднішший в цьому плані?
- Укргаз?
- Правекс?
- Кредо?
п. с.
І може, вже в кінці цього року запустять по-справжньому іпотеку, щоб запрацювала ця тема Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Нед 03 січ, 2021 12:39
Долярчик написав:
- Укргаз?
в газмясе видел в отделении рекламный плакат ипотека под 8.8% и снизу мелким шрифтом реальная ставка 16%
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Нед 03 січ, 2021 19:03
Долярчик написав:
Може є тут такі форумчани, які "тримають руку на пульсі" іпотеки?
Який зараз банк найвигіднішший в цьому плані?
- Укргаз?
- Правекс?
- Кредо?
тримаю, усі плюс/мінус однакові. Давайте заявки скрізь, а далі уважно рахуйте і читайте тарафи. Також іпотекою займаються ще приват, ощад і агріколь.
8,8% у газмяса - уважно читайте умови. Думаю, не захочете
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: Нед 03 січ, 2021 19:44
Долярчик написав:
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Арендари тоже с охотой возьмут такую ипотеку.
И так по кругу - МММ выйдет
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Нед 03 січ, 2021 20:35
Поздравляю сотрудников и клиентов банка с наступившим 2021 годом!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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