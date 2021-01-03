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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:24
Vatsyk написав:
Оформил ПРО-запас НЕ с начала месяца, пополнил в тот же день. Пересчитал на бумажке %% по начислению - насчитано 5% годовіх за фактические дни.
Похоже, что денюжка (минимальный остаток) все-таки должна пролежать календарный месяц для начисления 10%
пополняли по квитанции или картой через ПОС терминал ?
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Додано: Пон 04 січ, 2021 11:32
J написав: Vatsyk написав:
Оформил ПРО-запас НЕ с начала месяца, пополнил в тот же день. Пересчитал на бумажке %% по начислению - насчитано 5% годовіх за фактические дни.
Похоже, что денюжка (минимальный остаток) все-таки должна пролежать календарный месяц для начисления 10%
пополняли по квитанции или картой через ПОС терминал ?
Не имеет значения.
Все равно будет только 5%, т.к. месяц не полный.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Пон 04 січ, 2021 11:58
J написав: Vatsyk написав:
Оформил ПРО-запас НЕ с начала месяца, пополнил в тот же день...
пополняли по квитанции или картой через ПОС терминал ?
Пополнил ч\з МОНО...
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:04
Vatsyk написав: J написав: Vatsyk написав:
Оформил ПРО-запас НЕ с начала месяца, пополнил в тот же день...
пополняли по квитанции или картой через ПОС терминал ?
Пополнил ч\з МОНО...
Переводом с карты на карту?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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